快訊／地球磁暴33小時！氣象署：注意導航失誤、通訊中斷

記者蔣季容／台北報導

地球磁暴33小時。（圖／氣象署提供）

中央氣象署今（6）日14時發布太空天氣警示訊息，預計7日上午5時將發生中度地球磁場擾動，持續時間33小時，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區、部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。

氣象署指出，受到太陽表面活躍區(AR4274)於11月5日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，預期於11月7日清晨通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約33小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級(Kp=7, G3)。

氣象署說明，期間衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

