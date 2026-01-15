快訊／地緣風險免驚！加速亞利桑那擴產 3奈米技術2027提前上線

財經中心／師瑞德報導

台積電今日在法人說明會中揭示了最具野心的全球產能規劃與成長願景。董事長魏哲家強調，憑藉美國主要AI與高效能運算客戶的強勁需求，以及當地政府的合作支持，亞利桑那Fab21園區的擴張與技術導入正全面超速。台積電不僅成功在2024年第四季啟動一廠量產，更宣佈二廠將提前導入3奈米技術，目標2027年下半年進入高產量生產，較原計畫提早數季。

亞利桑那二廠提前安裝設備 強化全球供應鏈韌性

針對全球佈局，魏哲家表示公司將優先確保台灣技術領先地位與規模經濟，同時策略性加速美國廠進度，以因應客戶對供應鏈完整性與地緣風險分散的需求。目前亞利桑那二廠建築結構已經完成，計畫於2026年第三季開始設備安裝。魏哲家透露，由於雲端服務供應商等客戶直接聯繫並請求產能支援，公司正盡可能提前現有建廠時程。在CHIPS Act資金支持下，台積電在美國就近製造的戰略佈局已取得顯著成果。

廣告 廣告

營收五年複合成長看25% AI加速器貢獻最鉅

台積電定義Foundry 2.0產業在2025年實現16%增長，而台積電美元營收年增長達35.9%，表現優於整體水準。展望未來，公司上調了預測，預計在2024年至2029年的五年間，AI加速器的營收年複合成長率將接近50%，帶動整體美元營收年複合成長率接近25%。魏哲家直言，AI成長在日常生活中是真實的，這帶動了對運算能力的渴求，支撐了領先製程技術的強勁需求，使半導體需求成為基本且長期的趨勢。

審慎應對市場不確定性 2026營收增長目標30%

儘管面臨關稅政策風險與零組件成本上升等挑戰，台積電對2026年營運仍保持審慎。公司預測2026年整體Foundry 2.0產業將在強勁AI需求支撐下增長14%，而台積電憑藉領先製程與先進封裝技術，預期全年美元營收增長將接近30%。為應對技術複雜度提升，台積電已建立紀律嚴明的產能規劃系統，與客戶的溝通窗口提前至2到3年，確保投資能精準轉換為競爭力。

四大平台齊頭並進 長期財務目標維持穩健

雖然AI加速器是主要的成長貢獻者，但魏哲家強調成長將由高效能運算、智慧型手機、物聯網及車用電子四大平台共同驅動。台積電內部的產能規劃採用自上而下與自下而上雙重評估，正準備增加產能並擴大資本支出投資。透過全球化的產能佈局與加速美廠技術導入，台積電致力於提供最先進技術與必要產能，協助全球客戶在長期市場需求結構性增加的趨勢中取得成功。

魏哲家宣布加速亞利桑那廠擴產，二廠3奈米提前至2027年量產。台積電看好AI長線趨勢，預估2024至2029年AI加速器營收年複合成長達50%，整體美元營收成長看25%。透過全球佈局與領先技術，台積電2026年美元營收有望強增30%。（圖／記者廖珪如攝影）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

開盤／走勢震盪！台積電法說利多出盡？回測1685元支撐

台灣錢淹腳目！5年內「億級富豪」狂增3萬人 有錢家族的秘辛全揭露

領息賺飽飽！高股息ETF的他出頭天 背後8大功臣出列

曾偷跳台北101！ 平流層邊緣「肉身突破音速」 傳奇男近況曝光

