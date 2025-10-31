快訊》坣娜真實死因「非胰臟癌」富商老公發聲明
美聲天后坣娜本月中傳出癌逝，享年59歲。今(10/31)，坣娜身家280億猶太富商老公薛智偉，發聲明證實死訊，稱坣娜10月14日肺腺癌過世，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中。
薛智偉聲明全文
猶台⽂化交流協會（JTCA）創始⼈薛智偉
致所有關⼼坣娜的朋友與媒體：
我的愛妻，⼤家喜愛的坣娜已於2025年10⽉14⽇下午因肺腺癌離開我們。我尊重並遵從她⽣前的意願，依照猶太教習俗，於48⼩時內完成⼟葬，10⽉16⽇將其安葬於⾦寶⼭的家族猶太聖殿中，將來我亦會於此與她相伴。⾯對外界對坣娜離世的關⼼與不捨，我由衷地感謝每⼀位惦記她的朋友與⽀持者。
坣娜⼀⽣低調，不願張揚。她特別交代，不希望公開發喪，以免打擾他⼈。然⽽，我仍希望向關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。
回憶過往，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽⾎檢查，檢查結果⼀直良好，沒想到同年12⽉確診為肺腺癌第四期。醫師當時預估她僅剩8⾄12個⽉的時間，但她以堅強的意志與從容的⼼態，陪我⼜多走了四年。
在病中，她維持⾃律的⽣活依然早起、作瑜伽，⽤極平靜的節奏看待⽣命，⾝邊的朋友完全看不出她⾯對疾病的辛苦，溫暖善良的她⿎舞著每個⼈，也持續為我們的理想奮⾾著。這段時間，我們幾乎24⼩時相伴⽣活與⼯作。如今回想，我感謝上天給了我們這樣的恩典，也讓我們有時間討論⼤⼩事，包含⾝後事。她是位充滿智慧的女性，常常給我不同的思維與建議，也幫我把⾝邊的⼀切訓練得井然有條，她多才多藝、外剛內柔、擁有⼀顆超級柔軟的⼼。
在她離世前三個⽉，⾝體明顯虛弱。她與我商量，希望以居家安寧的⽅式走完⼈⽣，當⽇，我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開⼈世。
我們於2017年結婚。這八年，是我⼈⽣中最充滿啟發與感動的時光。我本是經營事業的商⼈，覺得顧好⾃⼰顧好家⼈就⾜夠，直到有⼀天，她問我：「你願不願意為臺灣做點什麼？」這句話徹底改變了我的⼈⽣⽅向。在她的啟發下，我創立了JTCA猶台⽂化交流協會，希望透過猶太與台灣⽂化的交流，讓世界看⾒臺灣。JTCA從無到有都有她的參與與督促，每個⾓落更有她打點的⾝影，如今，世界各地的猶太⼈都知道台灣有這麼個地⽅，也會從世界各地前來，更促成了多次的國際參訪。她啟發的信念、交代的任務，未來，我也會持續努⼒、持續為台灣盡⼼。
在台北建立猶台⽂化交流協會，成為全球極少數的猶太⽂化象徵之⼀，也讓國際媒體報導台灣的⽂化多元。這⼀切，源⾃坣娜的愛與遠⾒。
我常稱她是天使，但她總笑著說：「你太⼩看我。」的確，她的智慧與靈魂遠超乎我所能想像。坣娜，我的愛⼈、我的妻⼦、我的朋友、我的老師，她讓我從只懂得經營事業的商⼈，提升視野並得到更多祝福。
我將於12⽉14⽇舉辦坣娜的追思會，讓她的朋友與⽀持者透過這個機會來懷念她，細節⽇後會再通知⼤家，讓我們再⼀次因她相聚，感受她的愛與良善。
謹此，
薛智偉 敬上
猶台⽂化交流協會（JTCA）創始⼈
2025年10⽉31⽇
