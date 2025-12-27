快訊／垃圾車起步「彈跳一下」輾死大樓保全！生前聲聲喚…人影四散

記者簡榮良／高雄報導

住戶全嚇壞！高雄左營區民族一路與重愛路口，今（27）日晚間20時許發生一起驚悚意外，一名68歲莊姓保全在大樓住戶倒垃圾時協助疏導交通，聲聲喚「要小心」，卻沒注意自己站進死角區，遭起步的垃圾車活活輾過身亡，慢慢流動的人群，瞬間變成四散的影子，保全消失在前輪。

68歲莊姓保全在大樓住戶倒垃圾時協助疏導交通，聲聲喚「要小心」，卻沒注意自己站進死角區，遭起步的垃圾車活活輾過身亡。（圖／翻攝畫面）

今日晚間20時20分，左營區民族一路與重愛路口一處住宅大樓前，民眾手拎垃圾，閒話家常，保全熱心疏導住戶動線，而就是這個再日常不過的生活出了意外，原本慢慢流動的人群，瞬間變成四散的影子，保全被活活輾死。

經了解，39歲盧姓男子駕駛垃圾車沿民族一路東側南向北行駛至路口時，適逢附近大樓保全68歲莊姓男子站立在垃圾車前方，於現場協助大樓住戶倒垃圾並進行人潮疏導。盧男疑因未注意車前狀況即起步行駛，撞上莊男倒地受傷，垃圾車「彈跳一下」活活輾過莊男，送往醫院急救，仍於22時15分宣告不治。駕駛盧男酒測值為0，警方依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

民眾手拎垃圾，閒話家常，保全熱心疏導住戶動線，而就是這個再日常不過的生活出了意外。（圖／翻攝畫面）

警方呼籲，駕駛大型車輛起步或行駛時，務必隨時注意車前及周邊人員動態，以避免憾事發生，確保行車與行人安全；另大型車有視野死角及內輪差等情事，請民眾遠離大型車以保安全。

