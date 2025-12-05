快訊／執勤慘遭廂型車猛撞倒地 宜蘭24歲警「臟器外露、斷腿」命危

記者黃國瑞、林昱孜／宜蘭報導

員警執行勤務時，突然遭廂型車高速衝撞，林姓員警命危搶救中。（圖／記者黃國瑞攝影）

副總統蕭美琴今（5）日在宜蘭行程期間，車隊自礁溪前往頭城途中，2名員警在頭城青雲路二段前執行交通號誌管制，卻突然出現一輛廂型車高速撞擊，24歲林姓警員慘遭撞倒在地，當場右大腿開放性骨折，臟器外露，緊急送往醫院救治，目前未脫離險境。

林姓員警遭撞現場，還遺留有他的警帽。（圖／記者黃國瑞攝影）

現場還留有撞擊痕跡，林姓員警當時頭戴的帽子還遺落在現場，正在執行勤務竟然無端遭到撞擊，目前被緊急送往陽明交通大學附設醫院急救；女友接獲通知趕往醫院，雙手不斷顫抖，代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。

受傷員警女友在現場盼好消息，雙手不斷顫抖。（圖／記者黃國瑞攝影）

據了解，肇事廂型車徐姓駕駛（39歲）與妻子從新竹到宜蘭，用完餐後準備前往礁溪泡湯，不料卻在途中發生意外。警方初步排除徐男酒駕，車內亦未發現異常物品，詳細肇因仍待進一步釐清，宜蘭縣警局已成立專案小組調查事故經過，並全力協助家屬處理後續事宜。

宜蘭代理縣長林茂盛也趕到醫院了解狀況。（圖／記者黃國瑞攝影）

