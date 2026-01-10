快訊／基隆七堵民宅凌晨起火！父女受困嗆傷、女兒插管搶救中

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

基隆市七堵區一棟5層樓民宅今（11）日凌晨發生火警，3樓竄出濃煙與火光。消防局接獲通報後，立即派遣第一大隊及百福、七堵、暖暖、仁愛等分隊，共出動13輛消防車、25人前往搶救。消防人員破門救出一對父女，緊急送往長庚醫院治療，其中26歲女兒意識不清，已插管搶救中。

基隆市七堵區一棟5層樓民宅今（11）日凌晨發生火警。（示意圖／資料畫面）

消防局表示，起火建物為5層樓RC結構住宅，火勢自3樓陽台竄出。消防人員迅速布署水線，進入3樓進行搶救，成功控制火勢，並確認未延燒至其他樓層。火勢於凌晨1時28分撲滅，燃燒面積約20平方公尺。

廣告 廣告

屋內一對父女受困，經消防人員破門救出，兩人皆有吸入性嗆傷；了解，52歲男子送醫時對疼痛仍有反應；26歲女子則因嗆傷導致意識不清，緊急插管後持續治療中。消防單位指出，鑑識人員將於今日上午重返現場勘查，詳細起火原因仍待進一步釐清。

更多FTNN新聞網報導

台南火鍋店竄烈焰！裝潢期間疑施工不慎釀災 外牆看板狂燒

公公緊握身分證葬身火窟！宏福苑大火奪128命 媳婦哭崩：我老爺真是聰明

台中西區土地公廟深夜火警！疑2孩童玩點香器釀災 無人傷亡

