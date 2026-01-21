快訊／基隆公墓凶殺案 1人遭砍傷送醫

基隆市南榮公墓今（21）日下午發生砍人案。（圖／東森新聞）





基隆市南榮公墓今（21）日下午發生砍人案，外包清潔人員疑似與仇家發生衝突，雙方在倉庫內大打出手，過程中掏刀攻擊，導致一名清潔員受傷濺血，目前已送往醫院搶救，詳細情形還有待進一步釐清。

警方從事發現場拿出兩大袋證物，其他員警持續進行調查，這起砍人事件發生在基隆市南榮公墓，一名外包清潔人員疑似在外和人結仇，仇家跑到公墓外包廠商的倉庫尋仇，雙方爆發衝突在倉庫大打出手，過程中仇家持刀攻擊，造成清潔人員遭砍傷。

仇家看到清潔員濺血後，立刻逃離現場，其他人見狀連忙報警，將清潔員送醫搶救，到底為何發生糾紛，原因還有待釐清，至於嫌犯多少人、逃往何處，目前警方正在循線追查中。

