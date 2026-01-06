快訊／基隆公寓爆兇殺案！男多處中刀急送醫搶救

社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導又發生招牌掉落事件！昨天（4日）晚間，在台北市大安區的一間服飾店，招牌突然掉落，幸好當時沒有行人經過，才沒有釀成人員傷亡，過去，前副總統「連戰」曾經住在這個社區，至於招牌為何突然掉下來，周遭居民懷疑，會不會是最近常下雨，太過潮濕，才導致木板腐蝕，導致招牌掉落。人行道上，大大小小的磁磚碎片，散落一地，抬頭一看，原來服飾店的招牌，整片掉落在地，在仔細一看，所有的管線、電線，破的破、斷的斷，路過的民眾全都嚇壞，快步通過。附近民眾：「他招牌是突然掉下來，剛好沒有人經過，可是他職員還在裡面，他的工作人員還在裡面。」附近民眾：「以前沒有遇過（招牌掉落），蠻訝異的啊，好像昨天也沒有地震（怎麼會掉），警方是早上有來拍啦。」北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到現在大片的磁磚都還在地上，往上看招牌掉下來的地方，天花板空了一塊，水管跟電線都外露，就連木板都還懸掛在空中，就怕一個不小心會掉下來砸到人，相當危險。」招牌掉落事件發生在4號晚上，台北市敦化南路一段236巷的一間服飾店，他們從2017年開始營業，至今已經8年多，但民眾也懷疑，是不是最近雨下不停，太潮濕，木板腐蝕才導致招牌掉落。北市大安區服飾店"招牌掉落" 疑太潮濕"木板腐蝕"釀禍（圖／民視新聞）招牌業者：「(可能)沒有鎖好啊，看他的牆壁啊，是鎖在什麼地方啊，如果是大理石或是牆壁什麼的，那就不會啊，如果是木板的話，肯定是會脫落的啊，安裝的時候，現場安全管理都很重要啊。」業者也說定期檢查招牌狀況，才能確保不出意外，幸好這回招牌掉落當下，沒有行人經過被砸傷，否則店家就不只是修繕那麼簡單。原文出處：太潮濕釀禍？服飾店招牌「整片掉落」 社區曾是連戰住家 更多民視新聞報導19:24花蓮規模5.7地震! 東大門夜市招牌掉落險砸路人昨19:24花蓮5.7地震! 氣象署:板塊碰撞導致.3天內注意餘震鳳山車商傳"招牌掉落"意外 六台展示車全遭殃

