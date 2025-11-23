快訊／基隆宮廟88歲翁拜完突引爆腰間炸藥 「肚破臟器外露」送醫仍不治

湯姓老翁在公廟前引爆炸彈，送醫後傷勢過重宣告不治。翻攝畫面

基隆市調和街萬安堂今（23日）上午驚傳爆炸命案，88歲湯姓老翁清晨照常到宮廟參拜，沒想到拜完神、轉身走到天公爐前時，竟突然引燃綁在腰間的爆裂物，現場瞬間火光竄出、巨響震天，老翁當場被炸倒、腹部破裂、臟器外露，嚇得廟內民眾四散狂奔。

監視器畫面曝光，湯翁當時神色平靜走入廟內，一切如常。未料參拜結束後，他身上突然冒出火光和濃煙，下一秒「砰」一聲巨響，人整個向後摔倒在地，畫面怵目驚心。地面布滿鮮血，民眾驚呼不斷，急忙通報救援。消防人員到場時，湯翁雖臟器外露、傷勢極重，仍保有意識，立即將他送往三軍總醫院搶救，但最終仍因傷勢過重於稍早宣告不治。

警方調查指出，湯翁早年曾從事捕魚工作，熟悉爆裂物製作方式，不排除他自行製作簡易炸藥並帶入廟內。至於爆裂物用途、引爆動機是否涉及個人因素或其他原因，警方正持續調查釐清中。



