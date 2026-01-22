快訊／基隆惡火奪2命！消防小隊長為救女住戶殉職…她脫困送醫也救不回

記者陳弘逸／基隆報導

基隆市樂利三街某大型社區，昨天（21日）深夜傳出火警造成2死悲劇。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街某大型社區，昨天（21日）深夜傳出火警，當時41歲消防小隊長詹能傑為了救受困的女住戶，摘下面罩救人，卻不幸殉職；該名受困女子脫困後命危，送醫搶救，仍於上午不治，成為這起火災第2位罹難者。

當時77歲林姓婦人及時逃出，但她向消防員求助，屋內仍有22歲余姓女子受困，余女脫困送醫仍不治。（圖／翻攝畫面）

據悉，當時77歲林姓婦人及時逃出，但她向消防員求助，屋內仍有22歲余姓女子受困，由於當時屋內堆滿雜物，加上房間空間狹窄，救援不易；不過，當時小隊長詹能傑第三度進入火場英勇救人。

然而，詹能傑發現余女時，她被雜物夾困，無法拖出，情急之下，便將面罩摘下給女方，未料，詹因此嗆傷昏迷，隊員發現人失聯便展開搜救。

現場煙霧迷漫，當時屋內堆滿雜物，加上房間空間狹窄，救援不易。（圖／翻攝畫面）

詹能傑於凌晨2時許被發現時，已經無呼吸心跳，送醫搶救不治；至於受困的余女於清晨5時許脫困，也失去呼吸心跳，送醫搶救同樣不治，成為這起火警第2位罹難者。

