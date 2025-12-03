快訊／基隆水污染真凶找到了！環境部：國光客運保修廠「偷排廢水」勒令停工

基隆水污染影響3萬5000戶民生用水。取自謝國樑臉書

基隆河八堵抽水站上周驚傳油污污染，迫使台水停止取水、緊急改以新山與西勢水庫供應暖暖、仁愛地區；西勢水庫庫容量有限，若3天內無法解除污染，仁愛區高地約3萬5000戶恐面臨停水。環境部今（3）日表示，聯合稽查小組已於12月1日在水源區查獲「盛星動力公司」（國光客運保修廠）重大違規，未設廢水處理設施、未經許可排放廢水，且儲油槽未設防溢堤，已由基隆市環保局當場告發並勒令停工，另疑似其他污染源也正積極蒐證中。

台水八堵抽水站於11月27日發現河面出現油膜，停止抽取原水，改由新山水庫供應基隆主要地區，暖暖與仁愛區則由西勢水庫支應。由於西勢水庫能撐的時間有限，若污染未能即時排除，基隆仁愛區部分高地可能率先陷入缺水危機，引發市民憂慮。

環境部指出，事件發生後立即由環境管理署北區中心、水質保護司與基隆市環保局組成聯合稽查小組，並邀集台灣自來水公司召開會議，要求強化水質監測、前端預警及取水防護措施。基隆市長謝國樑、市議會議長童子瑋也先後致電環境部彭部長請求支援，目前已有簡任技正進駐現場協助查緝。

稽查人員12月1日鎖定上游高風險區，發現盛星動力公司未經許可排放廢水，違反水污法第14條，且儲油設施未設防溢堤，違反第33條規定，環保局已依法告發並勒令停工。環境部表示，此外仍有其他疑似污染源，後續將透過環檢警平台追查，強調「絕不寬貸」。

為避免類似事故再度衝擊供水，環境部要求台水立即採取三大強化措施：提高取水口防護：更新、加強攔油索與吸油棉，提升阻絕能力；提升監測頻率：每2小時人工嗅辨紀錄，並加速汙油監測儀布設測試；調整取水策略：必要時先導入新山水庫沉澱緩衝再進入淨水場，降低油污風險。



