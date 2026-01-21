快訊／基隆消防小隊長捨身救人殞命！他「三進火場」搶命…自己不幸罹難

記者陳弘逸／基隆報導

基隆市樂利三街某大型社區，昨晚（21日）傳出火警。（圖／翻攝畫面）

基隆市樂利三街某大型社區，昨晚（21日）傳出火警，因多人受困，加上屋內堆滿雜物，讓整起搜救行動，持續到今天（22日）清晨；此外，還傳出41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人，三度進出火場，還捨命將面罩給受困住戶使用，導致自己不慎嗆傷昏迷，送醫搶救不治，對此，消防局證實噩耗。這起火警，另有一消防員遭電擊送醫，1名女住戶命危，還有2女1男送醫觀察。

這起火警發生在昨天（21日）晚上10時許，當時社區內有人受困，消防緊急疏散上百名住戶，滅火、搜救的過程中，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了拯救位於2樓的22歲余姓女子，將面罩給余女，未料，因此失聯。

41歲仁愛分隊小隊長詹能傑為了救人不幸罹難。（圖／翻攝畫面）

直到今天（22日）凌晨2時許，被隊員發現時，已遭嗆傷昏迷，失去呼吸心跳，緊急將人送醫，仍於清晨5時許宣告不治；對此，消防局證實噩耗。

據悉，逝世小隊長詹能傑在這場火警中，為了救人，曾三度進出火場，未料，仍不幸罹難；另有一名消防員為參與救災遭電擊送醫；至於當時受困的余女，則在清晨被找到，當下已無呼吸心跳，送醫搶救尚未脫險。

