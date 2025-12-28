快訊／堂本光一宣布結婚！女方身分曝光

堂本光一宣布結婚。（圖／翻攝IG／koichi.domoto_kd_51）

46歲日本男星堂本光一於今（28）日透過個人粉絲俱樂部網站正式宣布結婚，對象為一名已退出演藝圈的前女演員。消息一出震撼演藝圈，也讓KinKi Kids兩位成員雙雙步入婚姻。堂本光一的搭檔堂本剛才在今年1月，宣布與《桃色幸運草Z》的百田夏菜子（Momota Kanako）結為連理。

堂本光一在聲明中表示：「雖是個人私事，但我要向一路以來支持我的所有相關人士報告，我，堂本光一，已迎來結婚的決定。」他也強調，今後將更加珍惜與大家的緣分，「會以更認真、更謙遜的態度面對每一項工作，懷抱感謝之心持續精進。」至於女方是誰則未詳述，僅強調是「一般女性」。

堂本光一出身於兵庫縣，1979年1月1日生，1993年起與堂本剛組成「KinKi Kids」搭檔，1997年以〈玻璃少年〉一曲正式CD出道。他以王子般的俊朗外型與卓越歌唱實力擄獲大批粉絲，也因極具專業精神在演藝圈廣受讚譽。今年7月，「KinKi Kids」改名為「DOMOTO」，象徵事業新階段，私生活也迎來重大轉折。

除了歌手身分，堂本光一在舞台劇領域成就斐然，自2000年起主演音樂劇〈Endless SHOCK〉系列，至2024年11月預計累積演出高達2128場，寫下前所未有的紀錄。今年他更展開睽違4年的個人巡演，再次展現人氣與實力。

