快訊／堤外便道穿越馬路！騎士「閃不掉」撞擊傷重不治 行人命危
社會中心／羅欣怡報導
新北市樹林區大漢溪堤外便道，今（26日）晚間6時26分，發生一起交通事故，一輛機車不慎與行人發生碰撞，騎士傷重不治，行人命危。樹林分局警方獲報後立即派遣轄區派出所及交通分隊警力趕赴現場，並同步進行交通疏導與事故處置，避免發生二次事故。
據了解，事故是35歲莊男騎車行經該處時，與一名51歲賴姓行人（男）發生碰撞，致雙方受傷，皆由救護人員緊急送往醫院救治，莊男經搶救後傷重不治。
警方表示，初步事故原因疑為行人擅自穿越道路，致發生交通事故。詳細肇事責任尚待進一步調查釐清。
