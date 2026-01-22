快訊／塞爆！國道嚴重事故「5車撞成一團」占1車道…堵5公里、時速剩16

記者陳弘逸／高雄報導

國道一號北向358.4公里處，高雄市楠梓路段今天（22日）上午發生嚴重事故。（圖／翻攝自1968APP）

國道一號北向358.4公里處，高雄市楠梓路段今天（22日）上午10時35分發生嚴重事故，有5輛車發生追撞，導致輔助車道占用，事故尚未排除，初步了解，有駕駛受傷，事故尚未排除，這場車禍也造成該路段嚴重回堵，後方車流已回堵5公里，目前國道公路警察同仁已在現場處理。

事故尚未排除，這場車禍也造成該路段嚴重回堵，後方車流已回堵5公里。（圖／翻攝自1968APP）

初步了解，5車追撞事故，分別為1輛大貨車、2輛小客車、1輛小貨車及聯結車，占用輔助車道，後方車流回堵5公里，國道公路警察已在現場處理，高公局建議行經事故地點的駕駛，切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。

初步了解，5車追撞事故，分別為1輛大貨車、2輛小客車、1輛小貨車及聯結車。（圖／翻攝自1968APP）

