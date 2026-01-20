快訊／塞爆！國道4車連環撞「占內側車道」回堵5公里…時速剩20

記者陳弘逸／台南報導

國道一號北向320.8公里處，台南永康路段，今天（20日）上午發生4車追撞事故。（圖／翻攝自1968APP）

國道一號北向320.8公里處，台南永康路段，今天（20日）上午7時21分，發生4車追撞事故，導致內側車道占用，初步了解，這起事故無人受困傷亡，目前已排除事故，但造成後方車流回堵5公里，車流仍待消化。

高公局南分局提醒，請行經事故地點的駕駛朋友，切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。

事故造成後方車流回堵5公里，車流仍待消化。（圖／翻攝自1968APP）

高公局南分局叮嚀，在不影響行車安全情況下，駕駛可使用高速公路1968APP推播功能或收聽警察廣播電臺（FM 93.1和FM 104.9頻道），瞭解最新國道交通資訊。

