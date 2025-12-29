快訊／墨西哥「跨洋鐵路」火車出軌 13人喪生98傷



墨西哥南部重要交通建設「跨洋鐵路」，週日（12/28）發生火車出軌事故。當局表示，至少造成13人喪生。

路透社、美聯社報導，「跨洋鐵路」（Interoceanic Train）行駛於太平洋沿岸的瓦哈卡州（Oaxaca）與韋拉克魯斯州（Veracruz）之間。列車在行經尼桑達（Nizanda）鎮一處彎道時出軌。

墨西哥當局表示，事故發生時，列車上共有241名乘客及9名列車工作人員。目前已確認193人已脫險。列車上共有98人受傷，其中36人須接受治療。

這起事故也導致全長約290公里的「跨洋鐵路」交通中斷。這條鐵路是在2023年由時任總統羅培茲歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）主持啟用。墨西哥政府推動南部地區鐵路運輸、並在連接太平洋與墨西哥灣特萬特佩克地峽（Isthmus of Tehuantepec）發展基礎建設，跨洋鐵路是其中的重要建設。

美聯社指出，墨西哥政府計畫將特萬特佩克地峽打造成國際貿易的戰略走廊，建設港口與鐵路網絡，連結大西洋與太平洋。

