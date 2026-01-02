快訊／墨西哥 6.5 強震！總統記者會緊急中斷

國際中心／程正邦報導

墨西哥當地時間 2 日發生有感強震。根據墨西哥國家地震監測機構（SSN）初步測定，這起強烈地震規模達到 6.5，震央雖位於南部近海，但強大能量透過地層傳遞，讓首都墨西哥城（Mexico City）感受到強烈震動，民眾驚慌奔向戶外避難。

現場直擊：總統致詞半途遭地震打斷

法新社報導，地震發生時，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正在總統府內舉行每日例行的晨間記者會。隨著建築物開始劇烈搖晃，現場響起地震警報聲。正在發言的薛恩鮑姆面色沉穩，但在維安人員引導下，不得不立即中止談話，並配合政府標準作業程序撤離現場，導致全球直播的畫面一度中斷。

許多墨西哥市居民表示，這次地震持續時間頗長，高層建築物搖晃幅度驚人，家中懸掛的吊燈與家具皆劇烈晃動。

地震來襲時，墨西哥總統薛恩鮑姆的每日例行記者會被迫中斷。 （圖／翻攝維基百科）

地理背景：墨西哥城「果凍效應」加劇震感

雖然 6.5 規模在地震頻發的墨西哥並非最罕見，但墨西哥城之所以震感如此鮮明，與其特殊的地質構造密切相關。 墨西哥城建於古代乾涸的湖床上，土層多為鬆軟的沉積物。這種質地在地震波傳來時會產生類似「果凍」的放大效應，使得同樣規模的地震，在墨西哥城引發的搖晃程度往往高於其他堅固地層區域。

災情回報：當局啟動快速巡查

美聯社報導稱，總統薛恩鮑姆表示，已與格雷羅州州長薩爾加多（evelyn salgado）通話，對方稱目前尚未接獲嚴重災情通報。

