快訊／夏于喬宣布懷孕喜訊！ 甜喊：沒想到我得到最大的獎了

夏于喬今突然宣布懷孕喜訊，她還大方曬出寶寶超音波照片。（翻攝自夏于喬臉書）

女星夏于喬跟導演林書宇於2019年結婚，她今（17）日突然宣布懷孕喜訊，她還大方曬出寶寶超音波照片，她開心甜喊，「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」此消息曝光，引起許多粉絲留言祝福。

夏于喬今天突然於臉書po文，宣布自己懷孕的好消息，她開心寫下，「Dear baby❤️謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福。」

夏于喬也不忘向自己喊話，「現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你🥰」。

