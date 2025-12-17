快訊／夏于喬宣布懷孕！ 曬「準媽咪」獎盃：在年末得到最大的獎

夏于喬宣布懷孕。（圖／翻攝自夏于喬臉書）

41歲女星夏于喬與49歲導演老公林書宇於2019年結婚，今（17）日稍早兩人宣布夏于喬懷孕了！夏于喬在臉書發文指出，沒想到，她在2025年末終於得到最大的獎了，「Dear baby，謝謝你來到我的身邊，謝謝你讓我開啟了新的旅程，雖然有很多未知與冒險，但這個新身分，我期待許久了，所以我會努力珍惜我們互相陪伴的每一刻，謝謝你成為2025年我最棒的禮物。謝謝所有美好的緣分與祝福，By Mom。」

夏于喬直言，現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是自己，一個是要用餘生守護的孩子，並曬出一張金馬獎盃上印有「最佳準媽咪獎」文字的照片。

