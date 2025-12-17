快訊／夏于喬宣布懷孕 樂曬「年末最大獎」報喜：心跳有了兩種節奏

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星夏于喬在2019年跟知名導演林書宇結婚，生活過得十分幸福，沒想到今（17日）夏于喬曝光喜訊，曬出超音波照片證實懷上寶寶，高興直呼「我在2025年末終於得到最大的獎了」。

夏于喬在臉書感性寫下給寶寶的一段話，內容提到感謝寶寶來到身邊，「謝謝你讓我開啟了新的旅程」，坦言即使未來仍有許多冒險，不過對於成為人母的新身分，「我期待許久了」，因此她會珍惜與寶寶相互陪伴的每一刻。

最後夏于喬感謝大眾給予的祝福，提到寶寶的報到，是今年最棒的禮物，而她也曝光成為準媽咪的真實心境，表示「從現在開始，心跳聲有了兩種節奏，一個是我，一個是要用餘生守護的你」，有趣的是，夏于喬還曬出金馬獎的獎盃，只見上頭寫著「準媽咪 夏于喬」，對於當媽的喜悅藏不住。

夏于喬發文。（圖／翻攝自臉書）

