快訊／夏騰宏演林義雄爆授權爭議 致歉家屬宣布：不再參與活動

夏騰宏（右）在《世紀血案》中飾演年輕時期的林義雄，得知未獲家屬授權向林義雄家屬致歉。李鍾泉攝

夏騰宏近期憑藉《模仿犯》奪下金鐘男配角，更在《星空下的黑潮島嶼》與《左撇子的女孩》展現多變演技，但他近期在新作《世紀血案》中挑戰飾演台灣民主前輩林義雄，卻因劇組未取得當事人合法授權引發輿論風暴。

面對外界強烈反彈，夏騰宏7日打破沈默在社群平台發聲，除了誠懇向林義雄及其家屬致歉，更拋出震撼彈，宣布即刻起不再參與《世紀血案》任何宣傳活動，以實際行動捍衛創傷當事人的隱私與尊嚴。

依賴劇組疏忽田調深感不安

這場選角風波源於製片方在合約中保證已取得合法授權，讓演員全心投入角色創作，夏騰宏直言詮釋林義雄這樣一位在台灣歷史中具備深重份量的精神指標人物，是職業生涯中極為艱難的挑戰與選擇。

他在準備期間翻閱大量史料，試圖還原38歲時林義雄的神韻，但他坦言：「沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的錯誤判斷向林義雄先生道歉。」

針對外界質疑他在記者會上稱資料較少的言論，夏騰宏也特別澄清，當時是想表達林義雄38歲左右的影片記錄確實相對稀缺。

他深刻檢討未能在演出前確認當事人意願的缺失，語氣沈重地表示：「這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。」

拒絕背書切割片方缺憾

談及接演這份極具壓力的工作，夏騰宏強調初衷是希望透過戲劇形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄在苦難中展現的意志力，絕無任何冒犯或不敬之心。

對於各界批評製作過程的程序正義，他表示全盤接受，並堅定表達立場：「對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。」

夏騰宏在聲明結尾再次向林義雄及其家屬致上最深歉意，強調即便傾盡全力保持嚴謹與敬畏，若缺乏基本尊重的程序，演出便失去了連結歷史的初衷。夏騰宏切割劇組的公開表態，也讓該片的後續宣傳與上映之路蒙上一層陰影，也令人懷疑是否會如同徐琨華的前作《幻術》一樣堅持完成後在Youtube公開全片內容。



