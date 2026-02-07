快訊》夏騰宏《世紀血案》道歉！爆製作方合約載明「已獲合法授權」

夏騰宏道歉。（圖／客家電視台提供）

由徐琨華執導的電影《世紀血案》因翻拍台灣歷史重大社會案件，再加上劇組並未取得當事人家屬授權就拍攝，引發社會輿論。對此，主要演員夏騰宏也發聲，並自己依賴劇組的判斷錯誤致歉，而他也爆料，製作方在拍攝合約中載明「以保證取得本片的合法授權」。

夏騰宏爆料！製作方合約載明「已保證取得本片的合法授權」

夏騰宏聲明提到，在拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權，似乎讓他放下心防，決定做好一名演員該做的角色。他說，為了詮釋角色，在準備期間僅能不斷翻看舊照片和影片，「但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的判斷錯誤向林義雄先生道歉。」

廣告 廣告

至於未能事先取得當事人及其家屬的同意，夏騰宏深感遺憾與抱歉，「造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸，也承諾未來不再參與任何相關活動。

夏騰宏道歉全文：

近日關於我在作品中飾演林義雄先生所引發的爭議與討論，我一直都在虛心傾聽。

拍攝合約中，製片方載明已保證取得本片的合法授權。作為一名演員，就是專心投入角色，能詮釋林義雄先生這樣一位在台灣歷史中具備深重份量與精神指標的人物，對我來說是極大的挑戰與榮幸。拍攝前我閱讀大量的資料，我飾演的是38歲時的林義雄先生，在記者會上我想表達的是林義雄先生38歲左右的影片較少。

為了要詮釋林義雄先生年輕時的神韻和肢體狀態 ，準備期間不斷翻看前輩年輕時的照片和影片，但沒能親自跟本人田調我始終懷揣著不安，我不該被動的等待劇組聯絡，我為自己依賴劇組的判斷錯誤向林義雄先生道歉。

針對未能事先取得林義雄先生及其家屬的同意，我深感遺憾與抱歉。我明白，這不僅是一個角色的演繹，更涉及一個真實生命的生命創傷與人格尊嚴。在未獲得當事人同意的情況下進行詮釋，造成當事人及其家屬的不適，也辜負了社會大眾對於歷史事件人物隱私權與感受性的期待。對此，我責無旁貸。

我想向大家說明：

1. 關於初衷：我接演此角色的初衷，是希望透過戲劇的形式，讓更多人感受那段歷史的重量，以及林義雄先生在苦難中展現的意志力。在詮釋過程中，我傾盡全力保持嚴謹與敬畏，試圖還原其人格特質，絕無任何冒犯或不敬之心。

2. 關於回饋：對於各界的批評指教，不論是針對表演本身或是針對製作過程的程序正義，我都全盤接受。

3. 關於後續：對於製片方未取得林義雄先生同意即拍攝的部分，我不認同也不支持，未來將不再參與本片的任何活動。

最後，我想再次向林義雄先生及其家屬致上最深、最誠摯的歉意。

夏騰宏

2026 02 07

更多中時新聞網報導

MLB》蘇亞雷茲重返紅人 添長打威脅力

龍千玉預告個唱嘉賓多 曝黃乙玲寶刀未老

馬士媛三馬開泰迎全職演員第1年