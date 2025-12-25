快訊／外媒亂傳新台幣被低估？央行不忍了！發千字文「5點重砲回擊」

財經中心／師瑞德報導

針對外媒質疑新台幣匯率遭低估，中央銀行254日發布千字文「5點重砲回擊」（圖）。央行強調，實質有效匯率（REER）下降主因是台灣物價較國外便宜35%，證明購買力不減反增。央行更指匯率主要由金融交易決定，非單看出口表現，痛批外媒拿30年前舊標準衡量是「搞錯重點」。（AI製圖，情境模擬）

近期國外媒體與特定學者頻頻放話，指稱台灣出口暢旺但新台幣匯率卻一路走貶，甚至搬出「實質有效匯率指數（REER）」較1995年大幅下降為證，質疑台灣長期低估匯率，甚至暗指台灣人購買力縮水。面對這些不實指控，中央銀行24日罕見動怒，發布千字長文新聞稿，條理分明地祭出「5大重砲」狠狠打臉，強調新台幣 REER 下降是因為「台灣物價太穩」，絕非匯率被低估！

央行火力全開！條列5大真相駁斥謠言

面對外媒「拿明朝劍斬清朝官」的荒謬論點，央行似乎也不忍了，透過新聞稿一一拆解這些謬誤，還原台灣經濟的真實面貌：

重砲一：物價穩是優勢！台灣購買力「不減反增」

外媒指稱 REER 下降代表購買力低於 1995 年？央行拿出數據直接打臉！央行指出，新台幣「名目有效匯率（NEER）」其實升值了 9.6%，REER 之所以會下降，是因為台灣物價漲幅比主要貿易對手國低了 35.2%。這代表台灣通膨控制得宜，民眾相對國外的購買力其實是「持續上升」，根本沒有變窮這回事。

重砲二：拿30年前標準看現在？學者「搞錯重點」

針對學者死守1995年的 REER 數值當作「均衡匯率」，央行直言這根本不科學。央行分析，這30年來台灣金融自由化程度大幅提高，經貿結構早已脫胎換骨，外匯市場的參與者與交易性質跟當年大相逕庭。拿30年前的舊標準來衡量現在的新台幣是否低估，簡直是刻舟求劍，完全不具參考價值。

重砲三：出口不是老大！9成匯率靠「金融交易」決定

對於「出口強、匯率就該升」的單細胞邏輯，央行也給予強烈反擊。央行揭露匯市真相：現在全球與台灣的外匯交易中，高達9成以上都是「金融帳交易」（如外資進出、投資理財），進出口貿易的實質需求佔比極低。匯率是由外資、金融機構、個人等多方共同決定，出口商早就不是老大，因此不能單看出口數據就認定匯率走勢。

重砲四：拒當匯率操縱國！央行只做「動態穩定」

面對暗指台灣操縱匯率的指控，央行霸氣定調立場。央行強調，金融自由化後，匯率早已不是調整貿易失衡的工具。央行的法定職責是在市場過度波動時進場調節，維持新台幣的「動態穩定」，旨在減緩波動，「不會也無法」去扭轉匯率的市場長期趨勢。

重砲五：老調重彈！該說的早就說過了

最後，央行也不客氣地指出，類似的論點早在今年 11 月《經濟學人》刊出時就已經爭論過一次，當時央行就已經詳細說明過。如今外媒與學者只是「冷飯熱炒」，無視台灣物價穩定的基本面，重複錯誤的觀點，央行對此深表遺憾並予以嚴正駁斥。

財經小教室：看懂匯率的「面子」與「裡子」

當我們討論台幣強不強時，不能只看對美元的匯率，更要看NEER（名目有效匯率指數）與REER（實質有效匯率指數）。

NEER 是「面子」，代表台幣的市價

NEER 像是台幣的「綜合成績單」。因為台灣跟很多國家做生意，不能只看美元，NEER 就是將台幣對美元、歐元、日圓等主要貿易夥伴的匯率，依貿易權重算出的一個「加權平均數」。

NEER 上升：代表台幣對主要貨幣「整體升值」，換匯變貴了。

REER 是「裡子」，代表台幣的真實購買力與競爭力

REER 則是將 NEER 扣除「物價通膨」因素後的結果。這才是真正影響出口競爭力的關鍵。

公式概念：匯率變動 － 兩國物價漲幅差異。

REER 下降：通常代表台灣的物價漲幅比外國低，或是貨幣貶值。這意味著台灣的商品在國際上「變便宜了」，出口競爭力變強。

為什麼央行說「REER 下降」是好事？

這次爭論的焦點在於，新台幣的 NEER 其實是升值的（面子有光），但 REER 卻下降（裡子便宜）。這不是因為台幣貶值，而是因為台灣的物價控制得比國外好（通膨低）。簡單說，雖然台幣變貴了，但因為我們的東西漲價漲得少，所以在外國人眼裡，台灣貨還是很划算，這就是央行強調「物價穩定帶來競爭力」的真諦。

