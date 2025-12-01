快訊／夜店大亨夏天倫遇襲案嫌犯偵訊6小時 遭依殺人未遂移送地檢署

林姓嫌犯被依殺人未遂移送台北地檢署。顏凱勗攝

台北市夜店大亨夏天倫遭埋伏砍傷一案，動手嫌犯林姓男子落網後，今（1日）早在警局接受長達6小時偵訊，專案小組比對監視器、現場證物與供詞後，認定犯行明確，下午依殺人未遂罪嫌將林男移送台北地檢署偵辦，警方仍持續追查共犯及背後可能指使者。

