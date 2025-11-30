快訊／夜店大亨夏天倫遭不明人士襲擊 左手遭砍15公分傷口！前妻疑雲再掀風波

夜店大亨夏天倫今（30日晚遭不明人士攻擊受傷。顏凱勗攝

台北市今（30）日晚間驚傳攻擊事件，而傷者竟是本週四才召開會的夜店大亨夏天倫，當時他駁斥前妻對於假扣押是因贍養費而起的相關指控，未料今日傍晚竟遭不明人士突襲受傷。

事件發生於18時16分、松山區民生東路三段156號的一處商辦大樓停車場，夏天倫剛打完高爾夫球準備牽車，突然遭一名男子衝上前先噴辣椒水，緊接著揮刀攻擊，甚至拿出甩棍猛砸，行兇手法相當凶悍。

夏天倫指出，他懷疑此事「應該與前妻有關」，但犯案者全程未多言，襲擊後迅速逃逸。他因辣椒水刺激暫時視線受阻，也沒看清對方武器與身分。

廣告 廣告

警方表示，43歲的夏天倫左手臂遭砍出約15公分刀傷，右手臂及眼部腫脹，同行的33歲女性亦被辣椒水波及，眼部受刺激腫脹。兩人意識清楚，已由救護人員送往馬偕醫院治療。

警方現已調閱周邊監視器追查犯嫌身分，並釐清犯案動機，全案依糾紛案件方向偵辦中。



回到原文

更多鏡報報導

夜店大亨戰名媛前妻黃廉盈 被指討1400萬贍養費搞假扣押 夏天倫首度現身反擊

夜店大亨夏天倫控「偷220萬、丟家人不管」遭檢打臉 名媛黃廉盈逆轉不起訴

信義區夜店爆「廁所動線大亂鬥」！台男VS紐籍男 酒醉友人衝出幫倒忙反被壓制