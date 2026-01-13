快訊／夜晚急凍！11縣市低溫特報 氣溫跌破10度

氣象署發低溫特報。（示意圖／東森新聞）





中央氣象署今（13）日22時35分，針對11縣市發布低溫特報，持續時間至明日上午，提醒民眾注意保暖。

中央氣象署表示，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，今(13日)晚至明(14日)上午臺南以北及金門有局部10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。

低溫特報黃色燈號：

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、金門縣

中央氣象署提醒，注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

更多東森新聞報導

輻射冷卻發威！今夜明晨急凍 下波冷氣團南下時間曝

冷氣團減弱別大意！輻射冷卻發威 7縣市恐跌破10度

淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到

