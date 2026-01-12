快訊／大同寶寶頭好壯壯！全年營收503億創6年新高 重電產能大功臣

財經中心／師瑞德報導

大同（2371）今（12）日公告2025年全年營收達503.74億元，創近6年新高。受惠重電與電子代工雙引擎，12月營收年增12.14%。北美市場傳捷報，拿下800MW太陽能案場345kV變壓器大單，預計2026-2027年交貨。馬達事業因半導體擴廠需求，出貨較去年同期翻倍。（圖／大同提供）

老牌家電與重電大廠大同公司（2371）今（12）日繳出亮麗成績單。受惠於電子代工與電力事業「雙引擎」熱轉，大同公告114年度（2025年）12月營收達新台幣48.03億元，年增12.14%；累計全年營收更一舉突破500億大關，來到503.74億元，不僅較前一年度成長6.1%，更創下近6年來的歷史新高紀錄。

電子代工出貨暢旺 重電產能滿載

大同公司表示，去年營收能寫下新高，主要歸功於集團各子公司的強勁表現。在電子代工事業群方面，受惠於迷你電腦新產品出貨暢旺，加上與國際品牌商及同業的合作效益持續發酵，為營收帶來顯著貢獻。

與此同時，作為核心業務的「電力新能源系統」也表現不俗。在大型專案與客戶交貨需求帶動下，電力事業群12月整體營收年成長近1成。其中，重電事業更是表現搶眼，單月營收年增逾3成，顯示電力變壓器需求極度旺盛，目前產能已呈現滿載狀態。

北美市場大斬獲 變壓器訂單排到2027

值得投資人關注的是，大同積極佈局海外市場已見具體成果，特別是在變壓器需求孔急的北美市場傳出捷報。大同宣布，已成功接獲總建置容量達800MW的太陽能發電案場訂單，將提供關鍵的345kV級電力變壓器；此外，也拿下總建置容量500MW儲能案場用的美式箱型變壓器訂單。這批來自北美的「大單」，預計將於2026年至2027年陸續交貨，為未來兩年的營收注入強心針。

半導體擴廠助攻 馬達與發電機出貨翻倍

在馬達事業群方面，受惠於年底國內半導體與電子廠積極擴建廠房的剛性需求，帶動大型發電機組出貨暢旺。數據顯示，大型發電機組出貨量不僅較前月成長，與去年同期相比更出現「翻倍」的驚人成長。

展望未來，大同公司看好隨著AI建設與產業應用的蓬勃發展，全球電力需求將持續強勁成長。大同將持續發揮集團綜效，鎖定電力、綠能與AI資料中心商機，並立足北美市場既有基礎，與當地電力公司及經銷商建立穩定的長單供給合作，力拚營運再創高峰。

