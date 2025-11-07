快訊／大姊因母千萬信託遭弟殺害 弟媳帶傷無語現身協助相驗

記者莊淇鈞／新北報導

陳妻哀戚無語帶傷現身殯儀館協助相驗。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區1名60歲的陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，昨天（6日）下午，帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程中因激烈爭執，陳男怒回家中拿了菜刀返回將自己的姊姊跟妹妹砍傷，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦。陳姊遺體今天下午在殯儀館報驗，陳妻手上包著紗布到場配合相驗，相驗時神色哀戚更不時拭淚。

