快訊／大字報辱罵畢書盡「狼心狗肺」 男子被判拘役120天

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

台籍韓裔歌手畢書盡2023年間遭一名鍾姓男子在台北鬧區張貼大字報指名辱罵，內容包含「狼心狗肺、厚顏無恥」、「我能造就你，我也能毀了你」等語。畢書盡提告後，台北地方法院今（31）日依3個加重誹謗罪，判鍾男拘役120天、得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

畢書盡2023年間遭一名鍾姓男子在台北鬧區張貼大字報指名辱罵（圖／畢書盡臉書）

據了解，鍾男自稱是引薦畢書盡來台發展的「恩人」，因不滿報酬承諾未兌現，接連在台北市西門町商圈、忠孝東路二段等人潮眾多地點擺放大型布條，公開點名畢書盡「狼心狗肺、厚顏無恥」，並寫下「我能造就你，我也能毀了你」、「如今你功成名就，當初對我的承諾都可以完全背棄」等語，引發關注。

鍾男除張貼具威脅意味的文字外，還向現場路人喊話，要求拍照轉傳「揭發不恥之人」，並在內容中影射自身人身安全，指稱「改天我被打，或無故失蹤，就是你指使的」，相關行為被認定已逾越一般恩怨糾紛範圍。畢書盡不甘名譽受損提告，台北地院審理後認為，鍾男行為屬於反覆、公開、指名道姓散布貶損性言論，依法構成加重誹謗。

法院指出，即使雙方過去確有金錢或報酬承諾爭議，性質仍屬民事糾紛，應循民事途徑解決，不得以街頭張貼大字報、公然羞辱方式施壓或報復。北院最終依3個加重誹謗罪，各判鍾男拘役50天，合併應執行拘役120天，得易科罰金 12 萬元，全案仍可上訴。

