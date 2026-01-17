快訊／大樂透二獎爽領169萬！「金錢抱」回家 網驚：店在哪下期再來！

財經中心／師瑞德報導

大樂透第115000005期開獎結果出爐，雖然本期頭獎遺憾摃龜，但二獎卻開出象徵吉利的「雙雙對對」！本期銷售額突破億元，二獎共開出2注，每注爽領1,695,193元。其中台南「金錢抱彩券行」因為店名神預言讓網友全跪了，紛紛驚呼財神爺真的顯靈，讓中獎人把獎金緊緊「抱」回家！（AI製圖）

大樂透第115000005期於115年1月16日晚間開獎。本期銷售總額達102,371,900元，雖然本期頭獎無人帶走，但二獎表現卻極具話題性，正好開出兩注，象徵「雙雙對對，萬年富貴」。

驚見神之巧合！二獎雙注均分爽領169萬

根據最新派彩結果，本期二獎共計開出2注。由於二獎包含上期累積獎金，這兩位幸運兒平分後，每注可分配到1,695,193元。儘管與頭獎擦身而過，但這份超過百萬的意外之財，仍讓幸運得主能過個大肥年，完美詮釋了「萬年富貴」的好兆頭。

店名太財氣！「金錢抱」開大獎引發熱議

本次開出二獎的兩間彩券行，店名財氣逼人，引發熱烈討論。分別是位於臺南市東區仁和里仁和路105之10號1樓的「金錢抱彩券行」，以及位於臺中市神岡區豐社路62號1樓的「允中金彩券行」。尤其是台南的「金錢抱」，店名諧音極其討喜，讓不少網友反應這店名實在太神，財神爺真的顯靈讓中獎人把錢緊緊「抱」回家。

中獎號碼一覽！兌獎期限至4月20日

本期中獎號碼依大小順序排列為09、10、21、22、25、36，特別號20。參獎則有49注中獎，每注可領32,151元。台彩提醒，本期兌獎期限截止至115年4月20日，請領到財神紅包的民眾務必留意時間。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

