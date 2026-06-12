快訊／大樂透連10摃！還有51組端午加碼百萬等你喔
財經中心／師瑞德報導
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大樂透本期(6/12)頭獎未開出(連10摃)，下期(6/16)預估銷售1.5~1.7億元，頭獎累積金額預估上看2.8億元，為今年最高頭獎總獎金。
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今日大樂透開獎號碼：第115000061期的中獎號碼由小至大為01、06、16、20、34、49，特別號03。
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6月12日大樂透加開之63組100萬獎項開出情形：63組中開出12組，總中獎注數為15注，其中9組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有51組100萬獎項未開出，將於次期(6月16日)繼續加開。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
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三立新聞網提醒您：
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購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
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