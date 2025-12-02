快訊／大樂透連5槓！連二獎也槓龜 92人搶肆獎

財經中心／師瑞德報導

大樂透第114000110期頭獎與二獎雙雙槓龜，僅43人中參獎、92人中肆獎，買氣全面轉向下期頭獎，獎金將大幅累積，有望吸引全台彩迷再度搶注！（圖／記者師瑞德攝影）

第114000110期大樂透於2025年12月2日開獎，中獎號碼依大小順序為 「14、20、32、35、42、48」，特別號為「28」。但令人失望的是，本期頭獎再度槓龜，已連續第5期無人中獎，頭獎獎金持續累積，下期開獎勢必再掀追獎熱潮。

不僅如此，就連只差一碼就能抱走千萬的二獎也同樣無人中獎，讓不少彩迷大嘆：「真的難中到不行！」

雖然頭獎與二獎空缺，但其他獎項仍有人中獎。根據台彩公告：

參獎（任中5個號碼）：本期共有43人中獎，每人可領取52,343元。

肆獎（任中4個號碼＋特別號）：共92人中獎，每人獲得15,727元。

根據規定，本期兌獎期限為2026年3月2日，請中獎民眾務必在期限前兌領，避免錯失好運。

隨著頭獎連5摃，不少彩迷已開始摩拳擦掌準備下期投注，再度引爆買氣。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

