快訊／大樂透頭獎連9摃！下期頭獎衝2.4億 端午加碼續燒

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財經中心／師瑞德報導

大樂透頭獎連9摃，下期上看2.4億元。端午加碼活動熱烈，目前百萬大紅包累計開出17組，尚有63組未開出，將於6月12日續開，投資人可持續關注。（圖／記者師瑞德攝影）

台灣彩券大樂透今（9）日晚間開獎，頭獎依舊無人中獎，宣告連9期摃龜。隨著頭獎獎金持續累積，台彩預估下期（6月12日）銷售金額將達1.3億至1.5億元，頭獎累積獎金上看2.4億元，想一圓發財夢的民眾可把握機會。

端午加碼熱度高 尚有63組百萬獎項待開

除了頭獎備受關注，自6月5日開跑的「端午加碼」活動也持續激起買氣。根據台彩最新統計，本次加開的80組100萬元獎項，累計已開出17組，且全數為單注中獎。換言之，目前仍有63組百萬獎項尚未送出。台彩表示，這些剩餘的加碼獎項，將在6月12日的開獎中繼續加開，力拚將百萬大紅包送給幸運兒。

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台彩提醒，今晚詳細派彩公告及各獎項中獎資訊，仍應以台灣彩券官網正式公佈之數據為準。提醒民眾購買彩券應量力而為，保持公益彩券「買彩券、做公益、積福氣」的初衷。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

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