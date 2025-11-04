快訊／大樂透11/04中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
財經中心／師瑞德報導
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日大樂透開獎號碼
第114000102期的中獎號碼為16、25、27、35、47、48，特別號14。
大樂透中秋加碼100萬紅包：開獎結果點此查看
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透是一種從 1 到 49 中選出 6 個號碼的樂透遊戲。
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
👉 每注費用：新台幣 50 元
開獎時，電腦會隨機開出 6 個「正選號碼」，以及 1 個「特別號碼」，總共 7 個號碼。你所選的號碼與這些開獎號碼比對，如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
📌 注意事項
特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透的總獎金為當期總投注金額（銷售收入）乘以總獎金支出率。目前的總獎金支出率為56%。例如若某期總投注金額為新台幣10億元，則總獎金為：10 億元 × 56% = 5.6 億元
總獎金將依照以下比例分配給各獎項：
頭獎：佔總獎金的 82%
貳獎：佔總獎金的 6.5%
參獎：佔總獎金的 7%
肆獎：佔總獎金的 4.5%
伍獎：固定獎金 NT$2,000
陸獎：固定獎金 NT$1,000
柒獎：固定獎金 NT$400
普獎：固定獎金 NT$400
👉要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
📌 注意事項
稅務扣繳：中獎金額在每注 NT$5000 元以上者，需依法扣繳 20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
大樂透兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
大樂透兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，大樂透的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
大樂透開獎星期幾？幾點後不能買？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。大樂透需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
大樂透各期開獎號碼查詢入口
大樂透各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
大樂透即時開獎直播
大樂透開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
台劇紅到海外！一年賺進上億授權金 台灣影視IP成為全球熱搶對象
頭獎500萬！「金牌777」刮刮樂震撼上市 總獎金超過18.2億你快來刮
新台幣改版惹議／吵翻天！從防偽升級到政治角力 四大爭議一次看懂
新台幣改版惹議／不是只有台灣在吵！美國、日本、印度紙鈔改版也鬧翻天
