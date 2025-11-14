快訊／大樂透11/14中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
財經中心／師瑞德報導
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日大樂透開獎號碼
第114000105期的中獎號碼為21、25、26、38、41、46，特別號04。
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透是一種從 1 到 49 中選出 6 個號碼的樂透遊戲。
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
👉 每注費用：新台幣 50 元
開獎時，電腦會隨機開出 6 個「正選號碼」，以及 1 個「特別號碼」，總共 7 個號碼。你所選的號碼與這些開獎號碼比對，如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
📌 注意事項
特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透的總獎金為當期總投注金額（銷售收入）乘以總獎金支出率。目前的總獎金支出率為56%。例如若某期總投注金額為新台幣10億元，則總獎金為：10 億元 × 56% = 5.6 億元
總獎金將依照以下比例分配給各獎項：
頭獎：佔總獎金的 82%
貳獎：佔總獎金的 6.5%
參獎：佔總獎金的 7%
肆獎：佔總獎金的 4.5%
伍獎：固定獎金 NT$2,000
陸獎：固定獎金 NT$1,000
柒獎：固定獎金 NT$400
普獎：固定獎金 NT$400
👉要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
📌 注意事項
稅務扣繳：中獎金額在每注 NT$5000 元以上者，需依法扣繳 20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
大樂透兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
大樂透兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，大樂透的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
大樂透開獎星期幾？幾點後不能買？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。大樂透需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
大樂透各期開獎號碼查詢入口
大樂透各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
大樂透即時開獎直播
大樂透開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
小粉紅又要怒了！台灣館現身烏克蘭重建展 機械到無人機動員幫忙
流出來的現金要懂接！10檔美到無法擋的ETF 水尬美叮美噹
新聞幕後／輝達落腳北市科！179天發生了什麼事
全世界最漂亮的鈔票！不是面額最大的那張 國外什麼怪鈔都有！
其他人也在看
大樂透連16摃！頭獎上看6.7億 命理師揭「5大招財術」：這4生肖超旺
今晚（14日）開獎的大樂透，頭獎仍未開出，已經連續16期摃龜，預估本期大樂透頭獎累積金額預估上看6.7億元，命理師楊登嵙提醒，這期財運最好的生肖是虎、兔、羊、豬，彩劵行坐方向西及西北財運較旺，千萬不要錯失當億萬富翁的機會。台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也提供5大旺財中獎招式：自由時報 ・ 8 小時前
大樂透頭獎狂飆6.7億！「4生肖」財運旺翻天 專家曝5招好運加倍
大樂透已連續16槓，目前頭獎已累積上看6.7億，於明晚開出最新一期。對此，民俗專家楊登嵙分享「5撇步」招財納福，並建議「4生肖」的人把握發財機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
財神爺也愛聽蔡依林？大樂透頭獎飆6.7億元 「熱門5碼」最旺開過322次
大樂透已連16期槓龜，頭獎獎金累積上看6.7億元，今（14）日晚間開獎，帶動民眾紛紛搶財氣。士林夜市知名的飛來發彩券行業者黃偉祺透露，「蔡依林熱門牌」正夯，最狂開出322次，堪稱「財神爺最愛的號碼。」Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
下週橫財擋不住！4星座財運爆棚 分紅、獎金找上門
下週橫財擋不住！4生肖財運爆棚 分紅、獎金找上門EBC東森新聞 ・ 23 小時前
上期頭獎槓龜二獎狂發！5人差一號爽拿36萬 這週大樂透獎金飆破6.7億
大樂透上期頭獎槓龜，卻有5人差一號幸運抱走二獎，各拿36萬爽度破表！投注站遍及北中南，分別在台北大同、內湖、南投、台中大甲與新北板橋。這週五11月15日大獎獎金飆上6.7億！千萬別讓命運擦肩而過，記得理性下注，小錢搏大運，6.7億說不定就你的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
"假刷條碼真偷貨" 超商店員監守自盜坑雇主近三百萬
中部中心/徐秘康、陳建華來看台中一名倒楣超商加盟主，竟被自己員工給坑了！涉案店員，是以訂包裹"貨到付款"方式，等貨物到店後，再偷偷拆開包裹，拿走黃金飾品等高價商品，侵占將近300萬元！嫌犯雖然到案，卻對於金流交代不清！超商總公司表示，是加盟主督導不周，恐怕得自行吞下這筆賠償！超商店員涉領包裹未付款。受害人指控的，是35歲許姓嫌犯，在八月底到台中市南區的超商，上大夜班，十月開始，他在網購平台，訂購多筆貨，監視器畫面顯示，他領了貨，卻沒有刷條碼付帳，而是用美工刀一一拆開包裹，還丟棄裡面不需要的單據，以避免其他同事在第一時間清查時，發現貨不見了！超商店員涉領包裹未付款。拆解嫌犯犯案手法，在網購平台，訂購多筆黃金飾品等高價包裹，選的是超商"貨到付款"，不過他沒刷條碼、沒給錢，就把貨拿走，直到7天之後，超商系統顯示"未取貨"，商店端卻找不到貨物可以退回，但是，加盟主卻必須把貨款，先上繳給超商！一而再，再而三，嫌犯趁著加盟主家中有喪事，疏於督導的10天，涉嫌侵占貨品154件，金額高達將近260萬元，另外還侵占營業現金32萬元，合計大約291萬元。加盟主心寒指出，嫌犯是更生人，自己願意給對方機會，卻是損失慘重！警方指出，前科累累的嫌犯，已經到案說明，坦承侵占行為，但是，對於變賣地點以及金流去向，都交代不清，警方只能依業務侵占罪嫌，函送法辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：店員訂包裹使用貨到付款 利用7天未取漏洞坑雇主貨款 更多民視新聞報導網購要當心！一頁式廣告、幽靈包裹詐騙橫行 刑事局教你3招自保婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下假賣家騙財8萬元 新北警古人梗圖籲雙11購物潮防詐民視影音 ・ 1 天前
大樂透衝6.7億！怎麼買易中 台彩曝熱門號
[NOWnews今日新聞]大樂透頭獎已連續16期摃龜，將於今（14）日晚間再次開獎。根據台灣彩券公司預估，頭獎上看6.7億元，為近5年最高頭獎總獎金，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台彩統計，歷...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
7-11美式10元限3天！ 燒仙草買1送1 全家咖啡6折開喝
7-11美式10元限3天！ 燒仙草買1送1 全家咖啡6折開喝EBC東森新聞 ・ 1 天前
大樂透上看6.7億！開獎日「4生肖」財運超旺
大樂透上看6.7億！開獎日「4生肖」財運超旺EBC東森新聞 ・ 1 天前
威力彩開獎了！11/13中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114091期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為26、02、15、09、34、11，第二區為04。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發壹萬元 85℃加碼 11月份逢週五咖啡日 買2張寄杯卡抽壹萬
全民普發現金萬元放大術，85℃加碼跟進抽萬元。11月14日、21日、28日，逢週五咖啡日單筆購買2張(含)以上 […]獨家報導 ・ 1 天前
Lookfantastic香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年11月黑五優惠低至6折/免費退貨/香港運費攻略/抵買品牌推薦
為大家介紹美妝林立的英國網購網站，Lookfantastic有齊歐美，甚至是韓國大牌子的護膚品及妝品，很多喜歡網購的小資女生都喜歡在這裡尋寶，而且Lookfantastic香港站裡面的美妝，大部分產品標價都比起專櫃更便宜，的確吸引。最近LookfantasticBlack Friday優惠低至6折，不少護膚品、化妝品都有平，推介入手Lookfantastic黑五限定套裝、平價入手RITUALS聖誕倒數月曆、Aesop官網賣斷貨面霜！如果想購入美妝、日常護理用品的話，這裡一文幫你整合Lookfantastic最新優惠碼Promo Code，還會逐步教你Lookfantastic香港運費收費、退貨等事宜，再推薦你抵買產品、品牌等，即刻睇Lookfantastic網購教學！Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 8 小時前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 9 小時前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
法人大逃殺838億 台股重挫506點周線連二黑/外資領息後狂殺台積電 兩面手法壓價跡象濃/正崴三檔全面跳水 集團市值噴掉45億｜Yahoo財經掃描
美股在12月降息機率驟降、政府關門造成經濟數據缺口等不確定因素干擾下全面走弱，道瓊工業指數大跌1.65%，那斯達克指數重挫2.29%，標普500指數下跌1.66%，費城半導體指數急跌3.72%，寫下一個多月來最大單日跌幅；市場憂心關稅推升通膨將迫使聯準會暫緩寬鬆，AI高估值個股成殺盤重心，輝達、安謀、博通及台積電ADR跌幅約3%至近6%，特斯拉重挫逾6%創兩個月新低，日商鎧俠財報疲弱亦拖累美光、威騰等記憶體股走低，科技股修正壓力明顯外溢。亞股今日同樣跌一片，日經指數下跌1.77%，韓股重挫3.81%，港股同樣走跌，上證指數也小幅下跌，反映資金風險偏好降溫。台股今（14）日承接國際利空，早盤即重挫並一路在低檔震盪，加權指數終場大跌506.06點、收27,397.50點，跌幅1.81%，成交值達5,895.69億元，周線連二黑；權王台積電(2330)受美科技股重挫與台積電ADR走弱影響，收跌30元至1430元，鴻海(2317)、聯發科(2454)同步回落，AI族群殺聲隆隆，散熱指標奇鋐(3017)吞下近半根跌停，台達電(2308)、廣達(2382)亦明顯走跌，電子成為壓盤主力。不過資金並未全面撤出股市，轉向造紙、汽車、紡織與製鞋等防禦型傳產股，華紙(1905)、裕隆(2201)、鴻華先進-創(2258)、聚陽(1477)、鈺齊-KY(9802)等逆勢走揚，被動元件族群在漲價題材加持下，蜜望實(8043)、鈞寶(6155)表現相對強勢，成為大盤重挫中少數獲資金青睞的亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
土城海山站旁8坪月租7千有找！政大雙主修高材生逃家失業搬進社宅 共居獨立生活找到人生方向
社會住宅不僅解決居住問題，更是年輕人跨越迷惘、重塑自我價值的起點。Sunny從小被期待成為優秀法律人，看似人生勝利組，內心卻歷經好長一段找不到自己的迷惘與掙扎。3年前，她先斬後奏搬入新北市土城區的員和社宅，在這裡不僅遇見支持自己的伴侶，與多元背景的室友交流相處，找到人生方向，同為助人工作，她被獨立的生活打磨得更柔軟，最終選擇以傾聽與專業心理諮商取代法律條文，期待未來幫助他人度過生命難關，也獲得家人的理解與祝福。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前