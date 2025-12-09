快訊／大樂透12/09中獎號碼出爐 如何兌獎一次看
財經中心／師瑞德報導
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。本期開獎號碼、頭獎金額與獎金分配、玩法規則、即時直播與中獎查詢連結，每週更新不中斷。（實際公告與中獎獎號以台彩公布為準）
今日大樂透開獎號碼
第114000112期的中獎號碼由小至大為05、10、18、26、28、44，特別號48。
大樂透玩法是什麼？中獎號碼怎麼看？
大樂透是一種從 1 到 49 中選出 6 個號碼的樂透遊戲。
有三種投注方式：畫記選號、口頭投注、智慧型手機電子選號單（QR Code）投注。而113年1月1日開始，包含大樂透、威力彩、今彩539等公益券開獎，都可以在【全民i彩券】收看開獎直播。
👉 每注費用：新台幣 50 元
開獎時，電腦會隨機開出 6 個「正選號碼」，以及 1 個「特別號碼」，總共 7 個號碼。你所選的號碼與這些開獎號碼比對，如果對中當期開出的3個號碼（含）以上，就算中獎。頭獎則必須完全對中當期不包括特別號的6個獎號，才算成功。也就是說大樂透中兩個號碼是沒有獎金的，至少要中3個號碼以上才有獎金。
📌 注意事項
特別號僅適用於貳、肆、陸、柒獎，中獎形式為對中部分當期獎號以及特別號。
大樂透獎金有多少？如何分配？
大樂透的總獎金為當期總投注金額（銷售收入）乘以總獎金支出率。目前的總獎金支出率為56%。例如若某期總投注金額為新台幣10億元，則總獎金為：10 億元 × 56% = 5.6 億元
總獎金將依照以下比例分配給各獎項：
頭獎：佔總獎金的 82%
貳獎：佔總獎金的 6.5%
參獎：佔總獎金的 7%
肆獎：佔總獎金的 4.5%
伍獎：固定獎金 NT$2,000
陸獎：固定獎金 NT$1,000
柒獎：固定獎金 NT$400
普獎：固定獎金 NT$400
👉要是頭獎至肆獎皆無人中獎，獎金會併入下一期的各該獎項。
📌 注意事項
稅務扣繳：中獎金額在每注 NT$5000 元以上者，需依法扣繳 20% 的所得稅。
獎金分配：若是頭獎、貳獎有多位得主，獎金會平均分配給每一位中獎者。
累積獎金：如果一直沒有人中獎，就會列入下一期的獎金，為「累積獎金」。
大樂透兌獎期限到何時？未領獎金會作廢嗎？
開獎完畢的10分鐘後便能領獎，且須在開獎隔日起三個月內完成。若開獎日次日或兌獎截止日為非銀行營業日（如週日或國定假日），則兌獎期限會順延至下一個銀行營業日。若未在此期限內兌獎，則視為放棄中獎資格，獎金將歸入彩券盈餘，無法領取 。
大樂透兌獎地點與方式
根據中獎金額的不同，大樂透的兌獎方式如下：
NT$5000以下：可至全台各地彩券行或中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$5001至 NT$500萬：至中國信託商業銀行各營業單位兌獎
NT$500萬以上：必須先透過中國信託高額兌獎專線（0800-024-500）預約兌獎
大樂透開獎星期幾？幾點後不能買？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。大樂透需要在銷售截止時間之前購買，時間為「開獎日當天晚上8點前」。
大樂透各期開獎號碼查詢入口
大樂透各期的開獎號碼可以上台灣彩券的官網，選擇開獎期數或是月份，就可以找到各期的開獎號碼。
大樂透即時開獎直播
大樂透開獎固定在每週一和週四晚間08:30~09:00，開獎情況可以透過電視轉播與網路直播全程觀看：
《全民i彩券》節目實況轉播：三立iNews（第48台）、非凡新聞台（第58台）
《全民i彩券》網路直播：《全民i彩券》
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
台股胖到97兆！5000億國安基金恐不夠力？官方報告曝：支持升級到1兆
股價噴太兇被盯上！華邦電10月自結「賺爛了」 年增3萬9千趴嚇死人！
全家霜淇淋「免費送」！限量5000份 台新新光卡友快來吃
80行業發SOS！商總：缺工、通膨恐壓垮台灣 丟出65項提案求救
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 2
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
威力彩頭獎保證2億！3生肖財富之路順暢 意外之財不斷
威力彩今（8）日晚間開獎，頭獎保證2億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴這段期間財富之路順暢，正財、偏財都會有收穫，錢包越來越鼓。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 69
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
網友造謠徐巧芯「論文抄襲」！身份曝光慘了
[NOWnews今日新聞]有一名網友今（9）日在社群平台Threads上發文指出，回頭看徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，林智堅卻被攻擊的體無完膚，質疑媒體的公平性，不料卻遭國民黨立委徐巧芯親自留言，稱自己...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 147
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 292
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 26
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 136
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 83
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 102
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震
東京大學地震研究所教授加藤愛太郎警告，青森縣外海發生規模7.6強震後，震源周邊應力高度集中，未來一週、特別是2至3日內為地震連發的最高風險期，民眾應提高警戒防範同規模或更大規模的地震。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 17
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 天前 ・ 6