快訊／大氣系喊發「300份雞排」湧人潮！台大說話了：不支持

記者柯美儀／台北報導

針對大氣系發雞排活動，校方表示不支持。（圖／資料照）

自稱台大大氣系的網友日前發文預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，今（16）日中午原PO承諾的雞排與飲料卻未出現。對此，台大表示校園活動須事前申請、審核，才能評估安全與秩序影響；此次並未依程序辦理卻吸引大量排隊，已不符公共空間使用原則。校方表示不支持、也不鼓勵未經核准的活動，必要時將予以勸導或制止。

台大表示，近日網路社群出現自稱台灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，導致社會關注，校園內並出現人潮聚集。為釐清事實及維護校園秩序，台大說明如下：

一、關於發言者身份與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。

二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

