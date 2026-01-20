快訊／大罷免亮票！趙少康認罪 一審判決結果出爐

趙少康亮票案，一審判決結果出爐。（鏡報林煒凱）

中廣前董事長趙少康去年726大罷免時亮票，開庭時他認了一時過失亮票，請求法院從輕量，今（20日）台北地院一審判決出爐，判他拘役55天，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元，全案可上訴。

去年7月大罷免投票時，趙少康直接向鏡頭「亮票」，事後他趕緊發聲明強調「一時失誤，做了錯誤示範」，同年11月他遭檢方起訴並建請法院從重量刑。

去年12月底首次開庭時，趙少康認了有亮票，但並無故意亮票之惡意，只是想說給媒體拍一下，沒想到被媒體長鏡頭拍到，希望法院從輕量刑。

今日台北地院一審判決結果出爐，趙少康獲判拘役55天，得易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元，全案可上訴。

