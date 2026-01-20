快訊／大罷免2度亮票一審判決出爐！趙少康：沒坐過牢給他關55天算了

記者詹宜庭／台北報導

中廣前董事長趙少康去年在726大罷免中2度違法亮票，涉違反《公職人員選罷法》，遭北檢起訴並求處重刑，去年12月開庭時，趙少康坦言「亮票是不對的」，也保證不會再犯，全案轉簡式判決並當日審結。台北地院今（20日）一審判決結果出爐，判處趙拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，須支付公庫5萬元。對此，趙少康表示，「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過但沒坐過牢。好吧，這再跟律師討論一下。」

趙少康去年7月26日大罷免投票時亮票，台北地檢署調查後認定他故意2度亮票給媒體拍攝，依違反公職人員選舉罷免法起訴；台北地院審理時，趙少康認罪但主張是過失亮票，且選務人員也沒制止他，請求從輕判拘役並緩刑，但檢方認為他是故意亮票，對社會造成不良影響，請求依法量刑。法官今日宣判，將趙少康判處拘役55日得易科罰金，緩刑2年，但緩刑條件是向公庫支付5萬元，可上訴。

趙少康今日在立法院舉辦新書發表會，針對一審判決結果他表示，「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過但沒坐過牢。好吧，這再跟律師討論一下。」

