快訊／大谷翔平參戰確定！侍JAPAN首波WBC名單出爐 旅美強投菊池、松井入列

日本國家武士隊（侍JAPAN）率先公布8名投手成員，包括知名球星大谷翔平。（翻攝自大谷翔平IG）

日本國家武士隊（侍JAPAN）總教練井端弘和今（26日）正式展開明年3月世界棒球經典賽（WBC）的戰力佈署，首波率先公布8名投手成員。除了早前已明確表態參賽的道奇隊巨星大谷翔平外，這波名單還納入了天使隊左投菊池雄星與教士隊的松井裕樹，展現出強大的旅美投手陣容。

綜合日媒報導，除了大聯盟球星之外，井端監督也同步徵召了5位日職本土菁英投手，包括日本火腿隊的伊藤大海、西武獅隊的平良海馬、讀賣巨人隊的守護神翁田大勢，以及阪神虎隊的石井大智與羅德隊的種市篤暉，率先構築出日本隊的投手群核心。

針對外界最關心的其他大聯盟戰力，目前推測包括道奇隊的山本由伸、小熊隊的今永昇太、大都會隊的千賀滉大，以及正投入自由球員市場挑戰大聯盟的菅野智之，都極有可能出現在最終名單中。至於野手部分，目前包含鈴木誠也、吉田正尚、村上宗隆以及正洽談旅美合約的岡本和真，皆已釋出高度參賽意願。

井端監督對於組隊進度表示，由於目前部分大聯盟球團尚未給出最終回覆，因此必須配合國內職棒球員的名額進行整體權衡。他透露教練團已針對不同情況備妥數套方案，只要大聯盟方的回覆底定，剩餘名額便能迅速補齊。整體名單包含野手在內，預計將在明年1月中旬正式對外公布。

關於集訓計畫，目前效力於日職的球員將於明年2月在宮崎的賽前合宿展開集訓，而大聯盟選手的歸隊日期則仍有待進一步協調。

