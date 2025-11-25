快訊／大谷翔平宣布參加經典賽 台灣隊明年3/6交手

大谷翔平宣布參加經典賽。（翻攝大谷翔平IG）

MLB道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，今（25日）宣布將代表日本隊參加世界棒球經典賽（WBC），讓廣大球迷嗨翻。

大谷翔平在IG宣布此重磅消息，他感謝球迷對他的支持，自己將努力訓練期待明年與大家相見，「很高興能再次代表日本隊出賽」。

先前才傳出日本隊徵召卡關，不少大聯盟球員遲遲未能獲得球團許可，如今大谷順利說服球團，這也代表台灣隊明年3月6日與日本隊比賽中，有望在東京巨蛋與大谷翔平交手。

更多鏡週刊報導

打了18局！大谷翔平單場9上壘創紀錄 弗里曼再見轟助道奇退藍鳥

遠超大谷！廣末涼子車禍飆速「時速突破180km」 今移送檢方

有片／夢幻對決！首面對大谷翔平 鄧愷威5球三振他