快訊／大谷翔平證實參賽WBC 再披日本戰袍3／6迎戰中華隊

大谷翔平將披日本隊戰袍出戰WBC。（圖／翻攝IG／shoheiohtani）

美國職棒道奇隊的日籍球星大谷翔平，今（25）日透過個人Instagram正式宣布，將參加2026年世界棒球經典賽（WBC），披上日本代表隊戰袍出賽。這則突如其來的消息不僅引爆全球球迷熱議，也為明年3月即將展開的經典賽增添話題性與期待感。

大谷在貼文中以日文寫道：「很高興能再次以日本代表身分出賽。」隨後又以英文致謝：「謝謝所有球迷帶來精彩的一季，我期待明年再與大家相見。」 並附上多張照片，內容包括2023年經典賽日本隊奪冠的合影，以及他披著日本國旗的畫面和投球英姿，明確表態2026年將再度站上國際賽場。

廣告 廣告

這是他首次親自證實參賽意願。消息一曝光，瞬間於社群媒體上引起轟動，許多球迷紛紛留言表示驚喜：「大谷翔平真的要打WBC！」、「經典賽來了我等不及了」日本國內外粉絲皆陷入狂熱，話題聲量急遽攀升。

大谷翔平上一次參加WBC是在2023年，當時他以投打「二刀流」身份，領軍日本隊奪下相隔三屆的世界冠軍，並在決賽中對上美國隊與前隊友楚奧特（Mike Trout）正面對決的畫面，被譽為經典賽史上最經典的一幕。

大谷翔平宣布參賽WBC。（圖／翻攝IG／shoheiohtani）

儘管外界普遍預期大谷將會參賽，但他本人始終未曾明言。日本隊教練團過去也多次表示會全力爭取其加入，如今總算得到本人的正面回應，讓球隊備戰計畫更為明朗。

目前外界關注焦點聚焦在大谷是否將以二刀流身份出賽，以及他的實際上場方式如何安排。身為全球最具代表性的球星之一，大谷的參與無疑為本屆經典賽注入強心針。

根據賽程，日本隊將於2026年3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊，作為第一輪的首戰。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

咳嗽不要吃香蕉？醫師曝真相：老祖宗智慧不能完全忽視

減肥別再不吃飯！營養師籲「每天一碗白飯」穩定血糖 精緻澱粉才是敵人

陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注