快訊／大逆轉！律師拋震撼彈「黃明志尿檢4毒品全陰性」下周開庭拚撤告

娛樂中心／陳佳鈴報導

大馬知名歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案後，案情又出現戲劇化進展！黃明志雖尚未被證實與命案直接相關，但此前因尿檢初步呈現毒品陽性反應及非法持有藥物遭起訴。今（18）日該案再度開庭，黃明志雖因病缺席，其委任律師鄭清豐在庭上投下震撼彈，指出正式驗尿報告結果為「陰性」，與先前檢驗大相徑庭，將力爭撤銷相關罪名。

回顧案情，黃明志於10 月 22 日在謝侑芯命案現場（飯店客房）遭搜索，警方在其身上起出不明「藍色小藥丸」，並在當晚的初步尿液篩檢中，驚傳對「安非他命、冰毒、K 他命及大麻」等 4 種毒品呈陽性反應，檢方隨即依持毒與吸毒兩項罪名提起公訴。

今(18日)開庭時，辯方律師鄭清豐拋出震撼彈！表示已獲悉正式的驗尿報告，結果顯示黃明志體內並無任何藥物殘留。鄭律師強調，正式報告是全案的核心證據，既然結果為陰性，原有的吸毒指控便缺乏法律基礎。檢方則表示已收到該份報告，並請求法院擇期審理。法官最終批准辯方請求，定於下週一（22 日）再度開庭，屆時將決定是否撤銷相關控罪。

在謝侑芯命案部分，儘管外界高度關注黃明志與該起死亡事件的關聯，但截至目前為止，調查單位仍未查出兩者間具備直接法律連結。受此刑事案件糾紛影響，黃明志目前已處於全面停工狀態，其口頭保釋期已獲准延長至明年 1 月 11 日。

當時黃明志在律師積極爭取下，是以 2000 令吉（約新台幣 1.4 萬元）交保候審。外界分析，若下週一吸毒罪名順利撤銷，黃明志的法律壓力將大幅減輕，全案焦點將回歸至「持有藥物」的適法性，以及其在謝女命案中是否仍具備證人或相關人身分。

