快訊》 大逆轉！ 高虹安涉詐助理費二審出爐 今改判6個月 得易科罰金

針對新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費，高院今宣判高涉貪案無罪，民眾黨祕書長周榆修在高院宣判後回應媒體。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 遭停職的新竹市長高虹安被控立委任內，涉嫌浮報浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院一審認定高虹安涉犯《貪汙治罪條例》利用職務機會詐取財物罪及《刑法》使公務員登載不實偽造文書2罪，從重依職務詐欺貪汙罪，判高有期徒刑7年4月，褫奪公權4年 ，沒收犯罪所得11萬6514元。案經上訴後，台灣高等法院將於今（16）日上午10時進行二審宣判，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。

針對此案一審時，前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟被判刑2年，緩刑5年，並褫奪公權2年；前主任陳奐宇則被判刑1年，緩刑3年；前法務主任陳昱愷則被判無罪。至於唯一不認罪的前公關主任王郁文（公衛文）則被判刑2年，緩刑5年，並褫奪公權2年。

此一案件經過上訴到高等法院，法官認為《立法院組織法》第32條第1項規定恐有違憲疑慮，聲請釋憲於今年2月遭駁回，並在4月正式恢復審理。在9月30日進行最終答辯時，高虹安仍強調，零用金制度非由她獨創，她因公支出的費用遠遠超過一審認定她貪污的金額，但無沒有中飽私囊，也沒有一分一毫進入她口袋。

「小兔」黃惠玟則指出，所有帳目高虹安都會看，哪些人用多少錢，都是一筆一筆記下來；事件發生後她壓力很大，甚至有人威脅她，她很幸運還活著。對於高虹安把責任都推到她和陳奐宇身上非常不解，「欠我們4個一個道歉，為她工作這麼久，把責任推到我和奐宇身上，很不公平！」

今日上午10時高院合議庭宣判，一審貪污罪撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」，輕判高虹安6月徒刑、得易科罰金。可上訴。

關於高虹安助理費案，台灣高等法院將於16日進行二審宣判，並改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。 圖：張良一/攝（資料照）

