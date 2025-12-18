快訊／大逆轉！黃明志檢驗報告出爐 尿檢陰性

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理師女神」謝侑芯命案，案情近日出現重大進展。先前外界盛傳他涉及吸毒及不尋常親密關係，大馬警方也宣布延長其保釋期限至明年1月11日，一度讓外界認為調查陷入停滯。不過，黃明志的代表律師鄭清豐今（18）日表示，最新出爐的尿液檢驗結果呈現陰性，顯示未檢出毒品反應。

回顧案情，謝侑芯於10月22日在馬來西亞某飯店猝逝，遺體隨後火化並返台，完整驗屍報告尚未公布。黃明志當天亦現身同一飯店，且初步尿液篩檢對4種毒品成分呈陽性反應，此外，黃明志另因尿檢結果，遭控持有及使用毒品罪名，相關案件預計於本月18日開庭，如今最新尿液檢驗結果出爐，代表吸毒指控無法成立。

謝侑芯在馬來西亞猝逝後，遺體存放於當地醫院長達25天，11月16日上午獲得警方批准，家屬先前也委任代表及律師前往處理後事，並透過視訊方式向女兒告白，謝侑芯遺體於當地火化後，再將骨灰運回台灣。



