快訊／大選撞上大暴雪日 日本提前投票創歷史新高

2月8日在暴雪之下，遊客參觀日本東京的觀光景點淺草。共同社／美聯社



日本國會眾議院的改選在週日（8日）進行投票，初步統計顯示週日的出門投票率顯著降低，很顯然受到日本正遭遇的今冬最強暴雪影響。不過，預期到投票日天氣將嚴重惡化，日本選民這次大選選擇提前投票的人數創下空前歷史新高。

共同社報導，根據日本總務省8日下午宣布的數據，本次眾議院選舉的提前投票人數為2701萬 7098人。相較於上次的2024年眾議院選舉，這次的提前投票人數增加了約606萬人，創下日本全國選舉史上最高紀錄。

包括首都東京在內，日本以日本海為中心週遭範圍在8日都遭遇了今冬最強的寒流暴雪，東京都罕見降下厚厚的積雪。截至當地時間下午2時，當日投票率比上次下降了3個百分點，氣候很顯然影響了投票意願。

