快訊／大阪通天閣附近大火！出動35輛消防車灌救 遊客居民一度陷混亂

今（9日）上午，在距離大阪通天閣西北方約200公尺處的觀光區域發生火災。從空拍影像中可以看到建築物冒出陣陣白煙與黑煙。根據消防部門表示，當地時間上午10時37分左右，接獲通行路人報案。

綜合日媒報導，警方初判，火災現場位於大阪市浪速區惠美須東1丁目的商店街，是1棟肉品批發店的建築，火勢是由2樓部分竄出。目前消防部門已出動35輛消防車及直升機展開滅火行動。

根據最新進展指出，該建築為3層樓高，火源位於2樓附近。雖然目前滅火工作仍在持續，但有情報顯示該建築的相關人員均已成功避難。

由於事發地點鄰近大阪地鐵堺筋線惠美須町站、知名觀光勝地通天閣，周邊火災警報器的鈴聲大作，令遊客與附近居民感到非常驚慌，場面一度陷入混亂。

大阪市消防局表示，目前火勢仍在燃燒中，難以預測熄滅時間。由於大阪市內截至上午11時已發布乾燥注意報，氣象廳也呼籲，大阪府空氣乾燥的狀態將持續至明天，提醒民眾在用火時務必格外小心。

