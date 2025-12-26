快訊／大陸冷氣團襲台！「4縣市」雨彈開炸 示警區域曝光

生活中心／張尚辰報導

今（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段。中央氣象署於上午10時10分針對4縣市發布大雨特報，提醒民眾因受到東北季風影響，基隆北海岸及臺北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

【大雨特報】

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣。

中央氣象署提醒，今日中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，請務必做好保暖工作，白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度。

至於降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、花蓮3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

