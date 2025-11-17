快訊／大雨、強風特報齊發 警戒範圍曝光

中央氣象數針對新北、基隆發布大雨特報。（示意圖／東森新聞）





受到東北季風增強影響，中央氣象署在今（17日）先在清晨04:20發布強風特報，並在07:30針對基隆、新北發布大雨特報，提醒北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央氣象署發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署提醒，17日晨至18日晚上臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

強風特報

橙色燈號

臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣

黃色燈號

基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣

中央氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

